Knuutilankankaan uuden kaupan avajaiset keräsivät väkeä sankoin joukoin. Kuva: Fotaaja

Oulussa avattiin torstaina kaksi uutta K-ruokakauppaa, kun K-Market Asemantorni keskustassa ja K-Supermarket Knuutilankangas avasivat ovensa kello 10.

K-Supermarket Knuutilankankaan rakennus on yhteensä 2000 neliömetriä ja kaupan myyntiala 1300 neliömetriä. Kaupassa on myös 24-paikkainen ravintola Elli ja ulkoterassi.

K-kauppiaina Knuutilankankaalla toimivat Samuli Ahola ja Viola Kantola.

K-Supermarket Knuutilankankaalla työskentelee kauppiaspariskunnan lisäksi 23 työntekijää. Kaupan aukioloajat ovat maanantaista lauantaihin klo 6–23 ja sunnuntaisin klo 9–23.

K-Market Asemantorni on keskustan kaupunkikauppa ja sen vaikutuspiirissä on runsaasti asuntoja, työpaikkoja ja se palvelee myös junamatkustajia. Kaupassa on 450 neliömetriä myyntialaa.

Kauppiaina toimivat Piritta ja Arto Martinmäki. Asemantornin K-Market työllistää kauppiasparin lisäksi 10 työntekijää. Kaupan aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 6–23, lauantaisin klo 8–23 ja sunnuntaisin klo 9–23.