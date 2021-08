Ouluun avataan syyskuun alussa pop up -rokotuspisteitä. Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo, että rokotuspisteiden sijoittamista on mietitty kauppakeskusten ohella oppilaitoksiin ja kampuksiin, joissa liikkuu tuhansia oppilaita.

– Olennaista on tuoda rokotukset sellaiseen ympäristöön, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Oulun rokotekattavuus on näissä ikäryhmissä jo korkealla tasolla, sillä enää kolmannes on rokottamatta. Meidän pitää löytää paikka, jossa rokottamaton ryhmä pyörii. Tarkoitus ei ole pakottaa rokotteen ottamiseen, vaan tehdä siitä mahdollisimman helppoa, Mäkitalo selvittää.