Ouluun avataan maaliskuun alussa uusi hääpukuliike. Uuden Niinatar-liikkeen takana on palkittu hääalan yrittäjä Niina Kuhta. Liikkeen myymäläpäällikkö on Oulusta.

Lähes 500-neliöinen myymälä avataan osoitteeseen Torikatu 7.

Niinatar-hääpukuliike on entuudestaan Helsingissä. Liikkeen yrittäjä Niina Kuhta on esiintynyt myös Yes to the Dress Suomi -ohjelmassa.