K-auto avaa uuden vaihtoautomyymälän Ouluun Oulunportin kauppakeskittymään ensi keväällä.

Valikoimaan tulee 300 autoa eri merkeiltä ja ostettavissa on myös koko K-Auton valtakunnallinen valikoima, yhtiö tiedottaa.

Uusi myymälä tarjoaa työpaikkoja 15 ammattilaiselle, sillä tavoitteena on palkata kaksi myymäläpäällikköä ja 13 automyyjää.

Yhtiön mukaan myymälän valikoima rakennetaan paikallisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Valikoimiin kuuluvat myös hyötyautot niin yritys- kuin yksityisasiakkaille.

– Auton ostaminen tänä päivänä on digitaalisissa kanavissa asioinnin ja myymälässä vierailun saumaton liitto. Meille on arvokasta olla Oulun seudulla fyysisesti läsnä, vaikka monet haluavat ostaa auton jo täysin digitaalisesti, kertoo K-Auton vaihtoautoista vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Virtanen.

Automyyjille hyvät työsuhde-edut

Työntekijöiden rekrytointi hoidetaan paikallisesti ja myyntipäällikköjen paikat ovat jo haettavissa. Automyyjien paikat tulevat avoimiksi loppuvuoden aikana.

K-Auton automyyjillä yhtiö kertoo olevan mahdollisuudet hyvään palkkaan ja työsuhde-etuihin.

– Harva tietää, että K-Autolla automyyjä tienaa kaikkiaan keskimäärin yli 4000 euroa. Meillä automyyjän palkka muodostuu pohjapalkasta, merkittävästä provisio-osuudesta ja vapaasta autoedusta, Virtanen kertoo.

– Olennaista on aito kiinnostus asiakaspalvelu- ja myyntityöhön. Me opetamme kyllä tarvittavat tiedot autoihin ja brändeihin liittyen. Automyyjän työ on tiimityötä kivassa yhteisössä ja kehittymismahdollisuuksia on paljon.