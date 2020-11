Merikaupunki Oulun merellisyyden puute on ollut oululaisten kestopuheenaihe jo useamman vuosikymmenen. Vaikka kaupunki on meren rannalla, se ei oikein tunnu merikaupungilta. Ei, vaikka merellä ja siihen laskevilla joilla on ollut suuri merkitys niin taloudellisesti kuin kulttuurisesti siitä asti, kun Oulusta tuli kauppapaikka. Meri oli portti maailmalle.

Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista ihaili Kiviniemen elävää satamamiljöötä ja rannasta aukeavaa näkymää merelle ja saaristoon. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Meri ja sen tuoma kansainvälisyys näkyy meidän aineettomassakin kulttuuriperinnössä, kuten nimistössä ja tapoina, joita merimiehet ovat tuoneet kaupunkiin, sanoo yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.