Essi Oikarinen ja Ari Alasalmi ovat pyrkineet jakamaan yksiönsä erillisiksi alueiksi, kuten nukkumis-, oleskelu-, työ- ja ruokailutilaksi.

Huoneiston ulko-ovella vastassa on kaksi paperikassia: toisessa on tölkkejä kauppaan palautettavaksi ja toisessa keräyspahvit. Puikahdus niiden välistä, ja ollaan Essi Oikarisen ja Ari Alasalmen yksiössä.

35,5 neliön kokoiseen asuntoon on saatu mahtumaan helsinkiläisen pariskunnan elämä. Keittiönurkkauksen edessä on pyöreä pöytä, peremmällä huoneistossa on sänky, kirjahylly, sohva ja sen edessä televisio.