– Minulla on iso perhe,, mikä on opettanut minut neuvottelemaan palkkioistani. Lisäksi olen yrittäjähenkinen ja teen paljon töitä, pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta vastaa kysymykseen elääkö piirtämisellä. Iso rahallinen tuki ovat myös apurahat, joista Ranta on päässyt osaksi.

Kuva: Mauri Ratilainen