Näkymä 12.kerroksesta on päätähuimaava. Tilavasta asunnosta näkee Hailuotoon saakka. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Asunto-osakeyhtiö Marskinpuisto komeilee Oulun keskustassa. Sen kahdennentoista kerroksen parvekkeelta näkee Hailuotoon saakka. Aika harvalla on Oulussa samaa näköalaa.

134,5 neliömetrin neliö keskustassa, kohta Rotuaarin varrelta. Se on luksusta. Asunnon velaton hinta onkin 1 349 000 euroa. Kerrosta alempaa saa identtisen asunnon 1 180 000 eurolla, toki näkymä on joitain metrejä alempaa. Kyseessä olevat asunnot ovat sisustusarkkitehti Saara Uusimaan sisustamia, lattiat ovat yksisauvaista parkettia ja muutkin käytetyt materiaalit ovat arvokkaita. Yksityiskohtiin on panostettu.