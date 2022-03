Anni Vuohijoki on viittä vaille valmis lääketieteen lisensiaatti. Hän on opiskellut alaa Oulun yliopistossa. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen / ciom.pic

Painonnoston EM-pronssimitalisti Anni Vuohijoki on ottanut Ukrainan sodan ja ukrainalaisten tilanteen vakavasti. Hän ei ole jäänyt vain seuramaan tilannetta, vaan on alkanut järjestää pelastuskyytiä turvaa tarvitseville. Kaverina hankkeessa hänellä on valmentaja, somevaikuttaja Laura Peippo.

Kaksikon tarkoituksen on järjestää linja-autokyyditys Puolasta Suomeen.