Proventia kehittää ja valmistaa Oulussa vientimarkkinoille muun muassa sähköautojen tuotekehityksessä testaukseen käytettävää modulaarista laitteistoa. Toimitusjohtaja Jari Lotvonen (vas.) ja liiketoimintayksikön johtaja Harri Kervinen sanovat, että Oulussa on hyvin tähän sopivaa osaamista ja työvoima on laadukasta. Kuva: Teija Soini

Korona-ajan aiheuttama vientihaitta on osunut oululaiseen vientiyritykseen Proventiaankin, mutta ei niin pahasti kuin joihinkin muihin suomalaisiin yrityksiin. Veikko Lesosen perheen Head Teamiin kuuluva Proventia Group Oyj on ajoneuvojen nollapäästöjä edesauttava vientiyritys, jonka liikevaihtokäyrä on ollut jatkuvasti ylöspäin viime vuosina.

Vanhastaan yritys on tehnyt pakokaasujen puhdistuslaitteistoja raskaisiin ajoneuvoihin, nyt ovat tulleet mukaan muun muassa testauslaitteistot sähköhenkilöautojen tuotekehitystä varten.