Oulun poliisilaitoksella tutkitaan sijoituspetoksia, jotka liittyvät jättimäiseen kansainväliseen rikosvyyhteen.

Poliisilla on esitutkinnassa juttuja, joissa poliisilaitoksen alueen asukkaita on saatu sijoittamaan rahojaan erilaisiin kohteisiin katteettomilla lupauksilla ja he ovat lopulta menettäneet varansa.