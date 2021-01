Koronarokotusten odotetaan vahdittuvan jonkin verran lähiviikkoina. Kuvituskuva. Kuva: Kaisa Vänskä

Oulun koronavirustilanne on kuluvan viikon aikana ottanut loppuviikkoa kohti askelia aavistuksen parempaan suuntaan. Sunnuntaina kello 14 mennessä uusia tartuntoja todettiin neljä. Se on pienin päivittäinen määrä koko viikolla.

Huolestuttavana voi kuitenkin pitää sitä, että tartuntalähteistä vain yksi on tiedossa. Tämä tartunta oli tullut työpaikalta.

Kaupunki kertoo tartuntatilanteesta päivittäistiedotteessaan.

Oulun kaupungin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivittäin ilmoittamat luvut eivät suoraan täsmää toisiinsa. Tämä johtuu erilaisesta tavasta tilastoida ja ilmoittaa lukuja. THL:n luvuissa voi olla mukana tartuntoja useilta päiviltä. Oulun kaupunki ilmoittaa kunakin päivänä iltapäivään tai alkuiltaan mennessä todetut tartunnat.

Karanteeniin oli asetettu iltapäivään mennessä kymmenen henkilöä. Karanteeniin asettaminen oli tuolloin vielä osittain kesken.

Sunnuntaina tuli ilmi yksi uusi joukkoaltistuminen. Se oli tapahtunut Pöllönkankaan koulun Kuivasjärven yksikössä. Joukkoaltistumisen selvittäminen oli iltapäivällä kesken. Terveysviranomaiset ovat yhteydessä jokaiseen altistuneeseen henkilökohtaisesti.

Oulussa on tällä viikolla sunnuntai-iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 74 uutta tartuntaa. Määrä on hieman yli kolmanneksen vähemmän kuin edellisellä viikolla, ja yli kymmenen prosenttia vähemmän kuin sitä edellisellä viikolla.

Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 351 henkilöä, mutta luku tulee nousemaan tämän päivän selvitysten edetessä. Luku jäänee joka tapauksessa merkittävästi pienemmäksi kuin edellisellä viikolla.

Joukkoaltistumisia on tullut ilmi viisi. Se on on lähes puolet vähemmän kuin viime viikolla.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa viisi koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Kaupunki muistuttaa, että koronatestiin on tärkeää hakeutua lievissäkin oireissa. Oireettomana testiin ei kuitenkaan pidä lähteä, vaikka olisi altistunut koronavirukselle.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Kuntalaisten kannattaa suosia Limingantullin näytteenottopistettä vähäisempien ruuhkien ja hyvien parkkitilojen vuoksi.

Lisäksi koronanäytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa. Limingantullin näytteenottopiste on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä näytteenotosta siellä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Kolmas markkinoille tuleva koronarokote sai perjantaina myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta ja EU:n komissiolta. Rokote on hyväksytty ilman ikärajoituksia. Rokotteen käyttöä esimerkiksi eri ikäryhmissä, linjataan tulevalla viikolla Suomessa kansallisesti. Rokotteen tulo markkinoille vauhdittaa rokotusvauhtia myös Oulussa, arviolta viikosta 6 alkaen, ensin pienempinä määrinä ja sitten hieman suurempina 3-4 viikon kuluessa.

Uuden rokotteen tarkemmasta vaikutuksesta Oulun rokotusten etenemiseen tiedotetaan heti, kun rokotetoimitusten suuruus ja aikataulu varmistuvat.

Kaupunki pyytää asukkaitaan välttämään yhteydenottoja rokotuksiin liittyen. Ajantasainen tieto koronarokotuksista löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina arvioimaan epidemiatilannetta ja suosituksia Pohjois-Pohjanmaalle. Kaupungin päättävät elimet päättävät mahdollisista muutoksista keskiviikon aikana.

Oulussa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät kaupungin koronasivulta.

Täsmennetty kello 20.24: Joukkoaltistuminen on tapahtunut Pöllönkankaan koulun Kuivasjärven yksikössä.