Yhdysvaltalaisfilosofi Martha Nussbaum kuvattiin Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan pihalla. Puutarhan tiloissa toimii nykyään myös yleisölle avoin Oulun yliopiston vierailukeskus. Kuva: Jarmo Kontiainen

Eläinten oikeuksia koskeva ajattelu on nykyään liian kapea-alaista ja vaatisi ravistelua. Näin toteaa maailmankuulu yhdysvaltalaisfilosofi Martha Nussbaum, joka vieraili juhannusviikolla Oulun yliopistossa luennoimassa ajankohtaisesta aiheesta, eläinten oikeuksista. Hänen aihepiiriä käsittelevä kirjansa Justice for Animals: Our Collective Responsibility julkaistaan tämän vuoden lopulla.

Nussbaum toimii professorina Chicagon yliopistossa ja on yksi maailman tunnetuimmista nykyfilosofeista. Hän on kirjoittanut paljon etiikasta ja eläinten oikeuksista ja on tunnettu niin kutsutusta toimintavalmiusteoriastaan. Sen mukaan yhteiskunnan tulee tukea yksilön mahdollisuutta elää omannäköistään hyvää elämää siten, että myös muilla on siihen mahdollisuus – siis muut huomioiden.