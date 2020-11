Johanna Nuutinen +co:n IRIS-teoksessa tanssivat Jonna Aaltonen ja Eero Vesterinen. Kuva: Johanna Nuutinen

JoJo – Oulun Tanssin Keskus päivitti loppusyksyn ohjelmansa, joka sisältää helsinkiläisen Johanna Nuutinen +co:n teoksen IRIS ja kuopiolaisen Tanssiteatteri Minimin Ruokateatterin PIDOT!

Koreografi Johanna Nuutinen työskenteli Kansallisbaletissa tanssijana 15 vuoden ajan. Kolme vuotta sitten hän luopui urastaan Kansallisbaletissa ja jatkaa työskentelyä vapaana taiteilijana. Nuutiselta nähdään Oulussa tanssia ja elokuvaa yhdistävä teos IRIS, joka käsittelee vahvuuden, kestävyyden, selviytymisen ja nähdyksi tulemisen tarpeen teemoja.

Teosta varten Nuutinen haastatteli lähes kahtakymmentä 80–90-vuotiasta henkilöä. Esiin nousseista teemoista hän rakensi yhdessä elokuvantekijä Jukka Rajala-Granstubbin kanssa surrealistisen polun, joka liikkuu lavamaailman ja elokuvamaiseman välillä.

IRIS-teoksessa nähdään lavalla tanssijat Jonna Aaltonen ja Eero Vesterinen. Teokseen sisältyy kuusi lyhytelokuvaa, joissa esiintyy pohjoismaisia tanssi- ja sirkustaiteilijoita. Äänimaailman ovat säveltäneet Tuomas Norvio ja Tapani Rinne.

Nuutisen IRIS sai kantaesityksensä 2017. Koreografin muita teoksia ovat ANON – the act of waiting (2018), ROOM (2017), ME (2016) ja HATCHED (2014). Maaliskuussa 2021 saa Zodiak Stagella Helsingissä kantaesityksensä Johanna Nuutisen uusin teos OPIA.

Tunnin mittainen IRIS vierailee Valvesalissa Oulussa 6.11. ja 7.11. kello 19.

Viiden ruokalajin ja viiden pienen näytöksen menu

Tanssiteatteri Minimi Kuopiosta on jo pitkään tehnyt tanssillisia ruokateatteriesityksiä. Oulussa nähdään Tanssiteatteri Minimin Ruokateatteri: PIDOT! Esitys tarjoaa eksoottisia tanssinumeroita, lievästä täydelliseen vaihtelevaa todellisuuspakoa ja kinkkubingon. Ilta koostuu viiden ruokalajin menusta ja viidestä pienestä näytöksestä.

– Kauden kuumin ja rasvaisin kabaree grillaa ja valelee usein vinoutunutta asennettamme syömisen perustarpeeseen, tekijät kertovat.

Komeljanttareita ja sisällön osasyyllisiä ovat tanssijat ja esittävät taiteilijat Johanna Keinänen, Mika Juusela, Noomi Forslund ja Liisa Ruuskanen. Illan bändin muodostavat Reetta Karhunen ja Matti Vanha-Viitakoski.

Pitojen menun on suunnitellut ravintola Kuopion Klubin keittiömestari Janne Tirri. Toteutuksesta vastaa kulttuuritalo Valveella toimiva H2O Konstila. Pitojen menu löytyy JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen verkkosivulta.

Ruokateatteri: PIDOT! järjestetään Valvesalissa 27.11. ja 28.11. kello 19. Illan kesto on noin 2,5 tuntia.