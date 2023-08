Oulun poliisilaitoksella on tutkinnassa useita sähköpotkulautavarkauksia. Eniten lukittuja potkulautoja on varastettu Oulun keskustan alueella, mutta anastuksia on tapahtunut myös muualla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Sähköpotkulaudat houkuttelevat varkaita, koska niiden myyntihinta vaihtelee sadoista euroista jopa tuhansiin euroihin.

Poliisi tutkii tapauksia ja yrittää selvittää mahdollisia tekijöitä esimerkiksi kameratallenteiden avulla.

Lauta kannattaa lukita ja pitää sisätiloissa

Sähköpotkulautavarkauksilta voi koettaa suojautua samoin keinoin kuin polkupyörävarkauksilta.

Poliisi kertoo, että kulkupeliä kannattaa säilyttää sisätiloissa. Laudan lukitseminen laadukkaalla lukolla kiinteään esineeseen on myös tehokas keino pienentää varkauden riskiä.

Sähköpotkulaudan mukana kuljettaminen on luonnollisesti paras keino varkauden ehkäisyyn.