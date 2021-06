Tuutikki Tolosen palkittu Agnes-kirja sai alkunsa halusta kirjoittaa hieman kummitusjuttumainen tarina. Kuva: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen

Tuutikki Tolosen teokselle Agnes ja unien avain (WSOY) on myönnetty Lasten LukuVarkaus -kirjallisuuspalkinto. Palkinnon saajan eli vuoden 2020 parhaan lastenromaanin valitsi lapsiraati.

Palkinto myönnettiin Toloselle keskiviikkona Varkauden kirjastossa Vekara-Varkaus-festivaalin yhteydessä.

Agnes ja unien avain on maagisella realismilla höystetty mysteeritarina alakouluikäisille. Teoksen on kuvittanut Kati Vuorento.

Kirjassa Agnes on muuttanut äitinsä kanssa pieneen Harmalan kylään ja joutunut harmikseen jättämään taakseen vanhat ystävät. Eräänä aamuna Agnes avaa vanhan hautausmaan portin, jolloin outo tapahtumasarja nappaa hänet mukaansa. Ensin hän löytää hautakiven, jonka teksti saa ihokarvat nousemaan. Seuraavaksi hän alkaa nähdä unia vanhanaikaisesti pukeutuneesta tytöstä, joka kätkee puutarhaan avaimen.

Tuutikki Tolonen (s. 1975) on Oulussa vaikuttanut, nykyään Helsingissä asuva lastenkirjailija ja lasten sanataideopettaja. Tolosen kirjoja on myyty 29 kielialueelle. Agnes ja unien avain on hänen 16. kirjansa.

Kalevan haastattelussa (5.6.2021) Tolonen kertoi, että kirja sai alkunsa halusta kirjoittaa mysteerinen, vähän kummitusjuttumainen tarina, joka ei kuitenkaan olisi liian pelottava.

– Olen aina tykännyt kummitusjutuista ja viehtynyt selittämättömiin juttuihin. Jo vuosikausia olen kysellyt ihmisiltä, onko heille tapahtunut mitään kummallista tai selittämätöntä. Kaikki sanovat aluksi, että ei. Sitten tulee muutaman sekunnin jännä hiljaisuus ennen kuin he alkavat kertoa.

Agnes-sarjasta on julkaistu tänä vuonna myös toinen osa Agnes ja huvilan salaisuus.

Valtakunnallinen lastenkirjallisuuspalkinto Lasten LukuVarkaus jaettiin nyt 21. kerran. Palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa

Lasten LukuVarkaus -palkinnosta kisasivat Tolosen kirjan ohella Vuokko Hurmeen Värikkäät, Tiukun salaisuus (S&S), Minna Levolan Tylsä elämäni (Karisto), Kaisa Paaston Anni kaverinkesyttäjä (Tammi), Sari Peltoniemen Täältä minä karkaan (RanRan-kustannus) ja Anja Portinin Radio Popov (S&S).