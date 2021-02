Oulussa on sunnuntaina todettu neljä uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessa. Karanteeniin on asetettu tänään yhdeksän henkilöä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tiedossa.

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryppääseen on tänään tullut yksi uusi tartunta. Yhteensä tartunnan saaneita potilaita on nyt 22 ja työntekijöitä 12. Tiedotteen mukaan sairaalassa jatketaan torjunta- ja rajoitustoimia. Alkuviikosta tehdään uusia testauskierroksia.

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryväksen osuus Oulun tämän viikon tartunnoista on noin 40 prosenttia.

Kaikkiaan tällä viikolla Oulussa on todettu yhteensä 87 uutta koronatartuntaa. Määrä on kaksinkertainen edellisviikkoon verrattuna. Myös joukkoaltistumisia on ollut tällä viikolla enemmän. Viikon aikana karanteeniin on asetettu 285 henkilöä. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 60,7.

Tämän päivän neljässä tartunnassa tartuntalähteinä ovat perhe ja työ. Päiväkohtaisten koronatartuntojen määrä on huomattavasti pienempi kuin viime päivinä: lauantaina uusia tartuntoja oli 16 ja perjantaina 21.

Ensi viikolla Ouluun 3410 rokoteannosta

Koronarokotukset jatkuvat Oulussa alkavalla viikolla. Tähän mennessä ensimmäisen rokotteen saaneita oululaisia on 9254, mikä on 4,5 prosenttia oululaisista.

Ouluun saadaan ensi viikolla yhteensä 3410 rokoteannosta. Niistä 590 annosta on Modernan rokotetta, jota annetaan kotihoidossa oleville ikäihmisille. Pfizerin rokotetta tulee 1230 annosta ja sitä annetaan 80-vuotiaille sekä sitä vanhemmille. AstraZenecan rokotetta saadaan 1590 annosta. Sitä annetaan 60–69-vuotiaille riskiryhmäläisille.