Oulussa on tullut ilmi tiistaina useita joukkoaltistumisia Tuiran koulun kahdella viitosluokalla sekä yhdellä kolmosluokalla. Luokat ovat 5A, 5B ja 3A.

Oulu tiedotti altistuksista ja yleisestä koronatilanteesta kello 17 aikaan iltapäivällä.

Tänään on tullut lisäksi päivän aikana ilmi neljä tuoretta tartuntaa. Kolmessa lähde on tuntematon ja yhdessä tartunta liittyy perhepiiriin.

Kaupungin mukaan viime viikolla eli viikolla 20 Oulun uusien tartuntojen määrä puolittui ja altistuneiden määrä jäi kolmasosaan sitä edeltävästä viikosta. Joukkoaltistumisia ei tullut ilmi. Viikon tartuntalähteinä olivat perhe (25 prosenttia tartunnoista), kaveriporukat ja tilaisuudet (17 %), sekä ulkomaat (17 %).

Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen määrä kasvoi 42 prosenttiin.

Alueellinen koordinaatioryhmä, niin sanottu koronanyrkki päätti tänään purkaa etäopetussuosituksen ammattikorkeakoulujen ja yliopisto-opetuksen osalta. Kyse on suosituksen purkamisesta, ja päätökset etä- tai lähiopetuksesta tekevät oppilaitokset itse.

Oulun yliopisto on päättänyt jo aiemmin, että sen opetus on ainakin heinäkuuhun asti etäpainotteista eikä tätä olla toistaiseksi muuttamassa.

Myös Oulun ammattikorkeakoulu OAMK kertoo, että etäopetus- ja etätyösuositus jatkuu ammattikorkeakoulun toiminnassa edelleen kesäkuun loppuun saakka.

"Sairaalaepidemia sammunut"

Kaupunki kertoo lisäksi, että OYSia ja erityisesti kaupunginsairaalaa riivannut epidemia on sammunut. Uusia potilaiden tai työntekijöiden tartuntoja ei tullut ilmi. Kaksi sairaalan ulkopuolista jatkotartuntaa sen sijaan on todettu.

– Oulu on koronaepidemiassa perustasolla ja epidemia näyttää edelleen rauhoittumisen merkkejä. Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan on levinnyt Keski-Pohjanmaan tartuntaryppäästä tartuntoja, mutta vaikutus Oulun tartuntatilanteeseen on toistaiseksi vähäinen, tiedotteessa kerrotaan.

Oulun 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku oli sunnuntaina 23. päivä 17,3 tartuntaa per 100 000 asukasta. Ilmaantuvuus on laskusuunnassa.

Sairaalahoidossa oli sunnuntaina kaupunginsairaalassa kuusi koronapotilasta ja OYSissa alle viisi.

Viikolla jaossa yli 10 000 rokoteannosta

Tällä viikolla Oulussa on jaossa lähes 11 000 rokotetta pääosin Ouluhallilla. Rokotusvuorossa ovat nyt 45-vuotiaat eli vuonna 1976 syntyneet ja sitä vanhemmat sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus.

Vähintään yhden annoksen on saanut nyt 33,1 prosenttia kaupunkilaisista eli 68 793 ihmistä.

Vaikka Pohjois-Pohjanmaa on epidemian perustasolla, tartuntoja ehkäisevää käyttäytymistä ei ole syytä lopettaa.

– Jokaisen edelleen syytä hakeutua koronatestiin lievissäkin flunssa-, vatsa- ja yleisoireissa, kaupungin tiedotteessa painotetaan.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Oululaiset voivat varata ajan maksuttomaan koronanäytteenottoon myös Pihlajalinnan testauspisteille, jotka sijaitsevat Rehapoliksessa ja Oritkarissa.

Kuntalaisten kannattaa hakeutua pelkkään näytteenottoon ensisijaisesti Pihlajalinnan testauspisteille, kaupunki ohjeistaa.

25.5. kello 18.10: Täsmennetty uutisen kohtaa etäopetussuosituksen poistumisesta: Oppilaitokset päättävät edelleen itse, järjestävätkö ne opetustaan etä- vai lähiopetuksena. Oulun yliopisto on päättänyt jo aiemmin etäpainotteisen opetuksen jatkamisesta heinäkuuhun.

Kello 18.55: Lisätty tieto, että OAMK jatkaa myös etäopetus- ja etätyösuositustaan kesäkuun loppuun.