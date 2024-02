Uudella tekniikalla katuvalot kirkastuvat automaattisesti hälytysajoneuvon saapuessa risteykseen. Kuva: Signify Finland Oy

Oulun keskustassa kokeillaan uudenlaista valaistusratkaisua liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, tiedotteessa kerrotaan.

Järjestelmä toimii siten, että katuvalaistus säätyy automaattisesti normaalia kirkkaammaksi, kun hälytysajoneuvo lähestyy Saaristonkadulla sijaitsevaa testiristeystä hämärän aikaan.

Kyseessä on Oulun kaupungin ja valaisinvalmistaja Signifyn käynnistämä kokeilu, joka on tiettävästi ensimmäinen maailmassa. Kokeilun tarkoituksena on testata, voidaanko katuvalaistusta kirkastamalla lisätä liikenneturvallisuutta ja helpottaa hälytysajoneuvojen liikkumista kaupungeissa.

Kokeilussa on integroitu kaksi ohjausjärjestelmää: Oulun kaupungilla käytössä oleva Signifyn langaton valaistuksen ohjausjärjestelmä Interact sekä hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä HALI.

Kun hälytysajoneuvo lähestyy liikennevaloristeystä, lähtee HALI-järjestelmästä ohjauskäsky liikennevaloristeyksen ohjauskojeeseen, joka antaa ajoneuvolle vihreän aallon. Samalla kojeesta annetaan ohjauskäsky Signifyn järjestelmään, joka lähettää valaisimen sensoreille komennon valojen kirkastamisesta. Hälytysneuvon ohitettua risteyksen valaistus palautuu normaaliksi.

Signify Finlandin maajohtaja Piia Hännisen mukaan kyseessä on maailmanlaajuisestikin merkittävä toteutus.

– Oulun kaupungilla on käytössä uusinta, multisensoreita hyödyntävää valaistustekniikkaamme, joka mahdollistaa valaistuksen optimoinnin nopeasti, kun tilanne sitä vaatii. Toteutus on herättänyt paljon mielenkiintoa myös Suomen rajojen ulkopuolella ja toiveena on, että ratkaisu lisää niin hälytysajoneuvon henkilöstön kuin muiden tienkäyttäjienkin turvallisuutta, Hänninen kertoo tiedotteessa.