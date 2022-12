Oulussa on jälleen tehty oppilaitokseen kohdistettu ampumisuhkaus. Uhkaus koskee Pateniemen lukiota.

Vain viikko sitten poliisi tutki ja turvasi Kiiminkipuiston koulua niin ikään ampumisella uhanneen viestin vuoksi.

Poliisin mukaan Pateniemen lukioon Ruiskukkatiellä kohdistuva uhkaus on tiedossa ja poliiseja on ollut turvaamassa päivän aloitusta.

Rehtori Auvo Huotari kertoi kello 7 aikaan aamulla, että uhkaus on ollut tiedossa eilisestä ja asiaa on illasta asti hoidettu viranomaisten johdolla. Kello 9 aikoihin Huotari kertoi että tilanne on rauhallinen ja opiskelu käynnissä.

Huotarin mukaan tilannearviossa oli päädytty siihen, että koulu voidaan aloittaa normaalisti.

Kalevan tietojen mukaan uhkaus on esitetty langattoman wifi-verkon nimeä muuttamalla. Käyttäjä voi kirjoittaa hallitsemansa verkon nimeksi minkä tahansa tekstin. Uhkauksessa on mainittu päivämäärä 1. joulukuuta.

Poliisin johtokeskuksesta vahvistettiin aamusta Kalevalle, että kyse on tämän tyyppisestä uhkausviestistä.