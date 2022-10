Filippiiniläisiä sairaanhoitajia on tullut Ouluun töihin ja lisää on syksyn aikana tulossa. Kaikkiaan heitä on ja tulee noin parikymmentä joista kymmenkunta Caritaksen palvelukseen. He ovat henkilöstöyhtiö Baronan rekrytoimia.

Kalevan saaman juttuvinkin antaja oli huolissaan palkanmaksuongelmista, jotka olisivat kohdistuneet Caritaksen Rautatienkadun yksikössä työskenteleviin filippiiniläisiin sairaanhoitajiin.