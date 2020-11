Oulun kaupunki raportoi maanantaina illalla, että kuluvan päivän aikana tietoon on tullut kaupungin alueella viisi uutta koronatartuntaa.

THL ilmoitti maanantaina keskipäivällä, että PPSHP:n alueelle on kirjattu kuusi uutta tapausta, joista neljä Ouluun. THL:n ja kaupungin luvut eroavat toisistaan, sillä THL raportoi alueiden antamia tartuntatietoja viiveellä.

Oulussa on tänään tullut tietoon myös yksi uusi joukkoaltistuminen, joka liittyy yksityistilaisuuteen. Altistumistapahtumasta ei kerrota tarkemmin. Karanteeniin on tämän altistumisen seurauksena asetettu kaikkiaan 20 ihmistä.

Kaleva uutisoi aiemmin maanantaina, että Ritaharjussa toimivassa EasyFit-kuntokeskuksessa on tapahtunut 4.11. joukkoaltistuminen. Kuntokeskus on tiedottanut siitä maanantaina asiakkailleen.

Tartuntamäärän kasvu hidastunut

Kaupungin terveysjohdon mukaan Oulussa koronatartuntojen voimakas kasvu hidastui selvästi viime viikon eli viikon 45 aikana. Tämä tarkoittaa, että pitkään epidemian kiihtymisvaiheeseen siirtymisen kynnyksellä taiteillut Oulu olisi siirtymässä jälleen parempaan suuntaan eli epidemian perustasoa kohti.

Aiemmin viikoilla 43–44 koronatartuntojen määrä kasvoi Oulussa huolestuttavan voimakkaasti. Vielä ei kuitenkaan kaupungin mukaan olla palattu syyslomaviikkoa edeltäneelle tasolle, jolloin tartuntoja oli noin 10–20 viikossa, tiedotteessa kerrotaan.

– Viime viikolla (viikko 45) tartuntoja oli yhteensä 46, eli noin 40 prosenttia vähemmän kuin viikoilla 44 ja 43. Näytteitä otettiin 3019 kappaletta, saman verran kuin kuin edelliselläkin viikolla, tiedotteessa todetaan.

Karanteeniin asetettiin 359 henkilöä, mikä myös on suurinpiirtein saman verran kuin edelliselläkin viikolla. Sen sijaan joukkoaltistuksia edellisviikolla tuli ilmi 15 kappaletta, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin sitä edeltäneellä viikolla.

Alueellinen koordinaatioryhmä ja Oulun kaupungin tilannekuvaryhmä arvioivat taas epidemian kokonaistilannetta tiistaina ja ottavat samalla kantaa 12.11. saakka asetettujen suositusten jatkoon.

Taudin ilmaantuvuusluku laskee

Sairaalahoidossa on nyt OYSissa sama määrä koronapotilaita kuin viikonvaihteessa, kuusi henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita.

Epidemiatilannetta kuvaava Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on THL:n koronakartan mukaan maanantaina 36 per 100 000 asukasta ja ilmaantuvuus on lievässä laskussa. Viime viikolla korkeimmat ilmaantuvuusluvut Pohjois-Pohjanmaalle olivat yli 41:n per 100 000 asukasta.

Oulun kaupungin osalta ilmaantuvuusluku on laskenut viime viikon liki 70:stä alle kuudenkymmenen. Maanantaina se oli tarkalleen 58,8 per 100 000 asukasta.