Oulun kaupunginsairaalan koronaepidemia on päättynyt, kertoo Oulun kaupunki. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa on todettu keskiviikkona vain yksi uusi koronavirustartunta, kertoo Oulun kaupunki. Tähän mennessä tällä viikolla Oulussa on todettu kuusi koronavirustartuntaa.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että Oulun kaupunginsairaalan koronaepidemia on päättynyt. Kaupunginsairaalan A2-osastolta eli parantumattomasti sairaiden osastolta alkanut koronarypäs todettiin 22. helmikuuta.

Osastoilla A2 ja B2 eli kuntoutusosastolla sairastui yhteensä 38 potilasta. Sairastuneista potilaista menehtyi 19. Viimeisin kaupunginsairaalan potilaalla todettu koronatartunta todettiin 7. maaliskuuta ja viimeisin koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus oli 28. maaliskuuta.

Kaupunginsairaalan työntekijöistä koronavirukseen sairastui yhteensä 52. Lisäksi jatkotartuntoja omaisilla todettiin 39. Viimeisin työntekijän koronatartunta tuli ilmi 16. maaliskuuta ja viimeisin omaisen jatkotartunta tuli ilmi 27. maaliskuuta. Kaupungin mukaan viimeiset altistuneille asetetut karanteenit ovat päättyneet tiistaina 30. maaliskuuta ja kaupunginsairaalan osastot ovat taas kaikki auki.

Oulussa koronatartuntojen määrä on vähentynyt viime viikkojen aikana. Tällä hetkellä kaupungin ilmaantuvuusluku on 21,4 tapausta 100 000:aa asukasta kohden. Tällä viikolla ei ole todettu lainkaan joukkoaltistumisia ja karanteeniin on asetettu 11 ihmistä koko viikon aikana.

Oulun kaupunginsairaalassa oli keskiviikkona hoidettavana neljä koronapotilasta. OYSissa koronapotilaita on alle viisi.

Tähän mennessä ensimmäisen koronarokotteen on saanut 23 736 oululaista, mikä on 11,4 prosenttia kaupungin asukkaista.