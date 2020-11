Oulussa on käynnissä useita kiinnostavia hankkeita, joilla rakennetaan kaupungin tulevaisuutta. Yhteistä näille hankkeille on, että niiden tavoitteena on tehdä Oulusta entistä veto- ja elinvoimaisempi pohjoisen Suomen keskus.

Käynnissä on myös Oulun brändityö. Viestintäjohtaja Mikko Salmi on käynyt puhuttamassa kaupunkilaisia kaduilla, ja brändityöryhmä on tehnyt pitkää päivää.