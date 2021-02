Oulun koronatilanne on kehittynyt viime aikoina aiempaa parempaan suuntaan. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Peura

Oulussa todettiin torstaina kello 14 mennessä kahdeksan uutta koronatartuntaa. Asiasta kertoo Oulun kaupunki päivittäistiedotteessaan.

Torstain tartuntamäärä on suurempia kuin aiempina päivinä kuluvalla viikolla. Tartuntalähteinä ovat olleet esimerkiksi perhe ja työpaikka. Kahden tautitapauksen tartuntalähde on tuntematon.

Tartuntoja on ilmennyt tällä viikolla kaikkiaan 18. Määrä noin kolmanneksen pienempi kuin viime viikolla samaan aikaan.

Torstaina karanteeniin on asetettu 20 henkilöä. Kaikkiaan karanteeniin on asetettu tällä viikolla 86 henkilöä. Määrä on samaa luokkaa kuin viime viikolla vastaavaan aikaan.

Uusia joukkoaltistuksia ei ole tullut ilmi koko viikolla.

Tämän viikon aikana on tehty vähemmän koronavirustestejä Oulun kaupungin testauspisteissä kuin edellisellä viikolla. Kaupunki muistuttaa, että lievissäkin oireissa on syytä hakeutua testiin.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 42,4. Pohjois-Pohjanmaalla 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 41,1. Molemmat luvut ovat laskussa.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta, samoin Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Oulu on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta kaupungin terveysviranomaisten mukaan tilanne on selvästi rauhoittumassa.

Oulussa on rokotettu tällä viikolla Pfizer-rokotteella ympärivuorokautisessa hoidossa olevia ikäihmisiä. Heidät saadaan rokotettua tämän viikon aikana.

Tulevalla viikolla (viikko 7) rokotetaan Astra Zeneca -rokotteella ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden työntekijöitä ja Pfizerin ja Modernan rokotteilla yli 85-vuotiaita oululaisia ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvia ikääntyneitä ja omaishoitajia. Rokotukset yli 85-vuotiaille aloitetaan myös kotihoidossa.

Sitä seuraavalla viikolla (viikko 8) Oulussa rokotetaan Astra Zeneca -rokotteella alle 70-vuotiaita sellaisen perussairauden omaavia, joilla sairaus erittäin voimakkaasti altistaa vakavalle koronan tautimuodolle. Samalla viikolla jatketaan yli 85-vuotiaitten rokottamista Pfizerin ja Modernan rokotteilla.

Toisen asteen opetus palaa lähiopetukseen tällä viikolla. Samoin alle 18-vuotiaitten harrastaminen voi edelleen jatkua. Viikon kuluttua arvioidaan Pohjois-Pohjanmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä seuraavia rajoitusten purkamisia, mikäli kehitys on edelleen eri mittareilla mitattuna suotuisaa

Oulussa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät kaupungin koronasivulta.