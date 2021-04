Oulussa on todettu vappuaattona kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnoista liittyy kaupunginsairaalan ja OYSin epidemioihin. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa on todettu vappuaattona kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, joista kuusi liittyy OYSin ja Oulun kaupunginsairaalan epidemiaan. Yksi tartunnoista on jäljitetty olevan lähtöisin perheen sisältä ja yhden lähde on tuntematon.

Tällä viikolla kaupungissa on todettu kaiken kaikkiaan 41 uutta koronavirustartuntaa. Tänään karanteeniin asetettiin 19 henkilöä ja koko viikon aikana karanteenimääräys on asetettu 120 henkilölle.

Perjantaina ei ole tullut ilmi uusia mahdollisia joukkoaltistumisia. Tällä viikolla on joukkoaltistumisia on tullut ilmi yhteensä kaksi.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on Oulussa tällä hetkellä 49 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Testattujen määrä kasvoi viime viikolla, kun testeissä kävi 2447 ihmistä. Myös positiivisten näytteiden osuus testeistä, 1,4 prosenttia, on nousussa.

Vapun juhlinnassa muistettava vastuullisuus

Oulun kaupunki kehottaa kuntalaisia vastuulliseen vapun viettoon, sillä kaupungissa ollaan koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Kiihtymisvaiheen vuoksi kuntalaisia suositellaan välttämään vappunakin oman ruokakunnan ulkopuolisia kontakteja etenkin sisätiloissa.

Jokainen voi vaikuttaa nyt käyttäytymisellään tulevan toukokuun koronatilanteeseen ja siihen, missä määrin rajoitteiden ja suositusten purkamista voidaan jatkaa, Oulun kaupunki muistuttaa tiedotteessaan. Koronaepidemia ei ole vielä ohi ja käsihygieniasta, maskeista ja turvaväleistä on syytä huolehtia edelleen.

Työhön, kouluun ja harrastuksiin menosta on pidättäydyttävä lievissäkin oireissa siihen asti, että on käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen testituloksen.

Kaupunginsairaalan epidemiassa kolme uutta tartuntaa potilailla

Oulun kaupunginsairaalassa on todettu kolme uutta potilastartuntaa osastolla B3. Kaupungin mukaan tartunnat ovat ilmenneet karanteenissa olevilla potilailla. Uusi koronavirusepidemia Oulun kaupunginsairaalassa alkoi 22. huhtikuuta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tullut ilmi yksi työntekijän tartunta. OYSin epidemiaan liittyen on tullut ilmi kaksi jatkotartuntaa.

Kaupunginsairaalassa koronatartunnan on saanut tähän mennessä 15 potilasta ja kahdeksan työntekijää osastoilla B3 ja G3. Sairaalan ulkopuolisia jatkotartuntoja on todettu yhteensä neljätoista. Tartuntoja ei ole todettu muissa kaupunginsairaalan, Hiirosen kodin, kotihoidon tai yksityisen palveluasumisen yksiköissä.

Tällä hetkellä Oulussa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 12 henkilöä kaupunginsairaalassa ja seitsemän henkilöä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Jatkotartuntojen estämiseksi ovat käynnissä täydet torjuntatoimet Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyössä. Henkilökuntaa ja potilaita testataan toistuvasti ja kaupunginsairaalaan on määrätty vierailukielto.

Sairaalan henkilökuntatilanne on kaupungin mukaan parantunut perjantaina, mutta sairaala toimii yhä supistetusti.

Rokotukset etenevät

Tällä hetkellä Oulussa koronavirusta vastaan rokotetaan 60-vuotiaita ja sitä vanhempia, sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvia 16-vuotiaita ja vanhempia. Vähintään ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 22,9 prosenttia oululaisista, yhteensä 47 658 ihmistä.

Annettavista rokotteista tällä viikolla noin 1100 on ollut AstraZenecaa, 4800 Pfizeria ja 1200 annosta Modernan rokotetta. Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus.