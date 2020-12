Oulussa koronarajoituksia on jatkettu 18. tammikuuta 2021 saakka. Rajoituksen vuoksi esimerkiksi kauppakeskus Valkean oleskelutilat on suljettu. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulussa on todettu torstai-iltapäivään kello 16 mennessä yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Kaikkiaan tällä viikolla koronatartuntoja on todettu yhteensä 30. Tartuntoja on jäljitetty muun muassa työpaikoille sekä kotimaan ja ulkomaan matkailuun.

THL kertoi torstaina viidestä uudesta koronatartunnasta Oulussa. THL:n kertomat tapausmäärät ovat peräisin tartuntatautirekisteristä ja ne voivat olla useamman päivän ajalta. Oulun kaupunki taas kertoo saman päivän aikana todettujen koronatartuntojen määrän.

Sekä Oulu että Pohjois-Pohjanmaa ovat yhä epidemian pahimmassa vaiheessa eli leviämisvaiheessa. Oulun ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä viimeisen kahden viikon ajalta 111,4 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Koko maakunnan ilmaantuvuusluku on 81,8.

– Vaikka tartuntojen määrä on vähenemässä jo toista viikkoa peräkkäin, on virusta edelleen Oulussa liikkeellä, eivätkä lähikontaktit ole turvallisia, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Oululaisia muistutetaankin, että lievilläkin flunssaoireilla sekä vatsaoireilla tulee hakeutua koronavirustestiin. Myös käsihygieniasta huolehtimista, maskien käyttöä, etätyön tekemistä ja erilaisten tilaisuuksien välttämisen tärkeyttä korostetaan.

Torstain aikana kaupungissa ei ole tullut ilmi uusia joukkoaltistumisia. Karanteeniin on asetettu 30 ihmistä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on torstaisten tietojen perusteella hoidettavana 11 koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa heitä on alle viisi.