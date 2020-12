Oulussa on tiistai-iltapäivänä todettu neljä uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Tapaukset on todettu kello 13 mennessä.

Oulu on yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta ilmaantuvuus on yhä laskussa. Tällä hetkellä Oulun ilmaantuvuusluku on 71,8 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla luku on 53,3 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Oulun kaupunki suosittelee, että joulua juhlittaisiin tänä vuonna vain oman perheen kanssa.

–Alkavalla lomakaudella lähikontakteihin, sosiaalisiin kokoontumisiin ja matkustamiseen tulee suhtautua erityisellä varovaisuudella, jotta voimakkailla rajoituksilla aikaansaatu myönteinen kehitys ei romutu lomakauden jälkeen, kaupungin tiedotteessa muistutetaan.

Lisäksi muistutetaan, että lievilläkin oireilla tulee jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tiistaisten tietojen mukaan hoidettavana kahdeksan koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.

Koko maassa 303 uutta tartuntaa

Suomessa on todettu yhteensä 303 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista yhdeksän on kirjattu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Uusista tapauksista kuusi on todettu Oulussa, jossa on koko epidemian aikana kirjattu yhteensä 1072 koronatartuntaa. Yksi tartunnoista on kirjattu Ylivieskaan, jossa tapauksia on yhteensä 52 kappaletta. Myös Haapavedelle ja Kempeleeseen on molempiin kirjattu yksi uusi tartunta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronatartuntoja on todettu koko epidemian aikana yhteensä 335. THL:n mukaan ainakin Torniossa on todettu uusia koronavirustartuntoja. Kaupunkiin on kirjattu neljä uutta koronatartuntaa.

Lapissa tartuntoja on todettu yhteensä 343. Uusia tapauksia on ainakin Kittilässä, Sodankylässä ja Utsjoella, joihin kaikkiin on kirjattu yksi uusi tartunta.

Kainuussa on todettu yksi uusi koronatapaus, joka on kirjattu Kajaaniin. Kaikkiaan alueella on epidemian aikana todettu 165 tartuntaa.

Juttua muokattu kello 15.22: Lisätty Oulun kaupungin tiedot Oulun koronatilanteesta.