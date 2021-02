Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulussa on todettu tiistaina 17 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Kaupungin mukaan tartuntojen määrä on kääntynyt pitkän laskun jälkeen selvään nousuun.

THL puolestaan raportoi tiistaina Ouluun 13 uutta koronatartuntaa. THL:n tiedot ovat peräisin tartuntatautirekisteristä ja ne voivat kirjautua viiveellä. Oulun kaupunki kertoo saman päivän aikana todetuista tartunnoista.

Nyt todetusta uusista koronatartunnoista lähes puolet ovat peräisin tuntemattomasta lähteestä. Tiedetyissä tapauksissa tartunnat ovat peräisin perheestä ja kaveripiiristä.

Kaupungin mukaan Oulun kaupunginsairaalan palliatiivisen hoidon osastolla A2 on tullut ilmi korona-altistus. Osastolla on aloitettu toimenpiteet tartuntojen leviämisen estämiseksi ja tilanteesta on kerrottu omaisille ja henkilökunnalle. Kaikki osastolla olevat potilaat ja osaston työntekijät testataan.

Lisäksi Toripakan Kioskilla on voinut altistua koronavirukselle perjantaina 19. helmikuuta. Mahdollisuus altistumiselle on ollut perjantaina kello 13–13.30 ja kello 17.15–17.45.

Kaupunki koolla koronatilanteesta keskiviikkona

Oulun kaupungin tiedotteessa todetaan, että pääkaupunkiseudun heikkenevä koronatilanne ja virusmuunnoksen yleistyminen pääkaupunkiseudulla sekä alkanut hiihtolomakausi aiheuttavat uhkan koronaepidemian kiihtymiselle lähiviikkoina myös Oulussa.

Tällä viikolla koronatartuntoja on todettu Oulussa yhteensä 26 kappaletta. Karanteeniin on asetettu 87 ihmistä kuluvan viikon aikana.

Oulun kaupungin mukaan Oulun ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä viimeisen kahden viikon osalta 38,5 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Positiivisten näytteiden osuus koronanäytteistä on ollut 0.9 prosenttia. Osuus on nousussa.

Ensimmäisen annoksen koronarokotetta on saanut 1,9 prosenttia oululaisista. Luvussa eivät ole vielä mukana lauantain massarokotuksissa annetut noin tuhat rokotetta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä hoidettavana yhdeksän koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on kuusi.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti tiistaina jatkaa alueellisten suositusten voimassaoloa maaliskuun loppuun saakka. Oulun kaupungin koronajohtoryhmä kokoontuu pohtimaan kaupungin tilannetta ja arvioimaan rajoituksia keskiviikkona.