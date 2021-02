Alkuviikon aikana tartuntoja on todettu Oulussa 11 kappaletta, mikä on yli puolet vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan. Kuva: Jussi Leinonen

Oulussa on todettu tiistai-iltapäivään mennessä kuusi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessaan.

Kaupungin mukaan tartuntalähteenä ovat perheen sisäiset tartunnat ja työpaikat. Tartunnoista puolet on peräisin tuntemattomasta lähteestä.

Karanteeniin on asetettu tiistaina 50 henkilöä. Tiistain aikana ei ole ilmennyt uusia joukkoaltistumisia.

Kaupungin mukaan viime viikon tartuntalähteiden analyysi paljastaa koronatapausten esiintyvän erityisesti 20–40-vuotiaiden keskuudessa. Erityisen riskialttiita tilanteita ovat tiivis kanssakäyminen esimerkiksi anniskeluravintoloissa ja rakennustyömaiden ahtaissa taukotiloissa.

Alkuviikon aikana tartuntoja on todettu Oulussa 11 kappaletta, mikä on yli puolet vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan. Karanteeniin asetettujen henkilöiden määrä on kolmannes viime viikon vastaavista luvuista.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on Oulussa 83,4 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaan alueella lukema on 63,8. Kaupunki korostaa Oulun olevan edelleen kiihtymisvaiheessa ja ilmaantuvuusluvun olevan korkea. Ilmaantuvuus on kuitenkin selvässä laskusuhdanteessa.

Oulun kaupunginsairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kuusi koronapotilasta. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on puolestaan seitsemän hoitoa tarvitsevaa potilasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi tiistaina viidestä Ouluun raportoidusta uudesta tartunnasta. THL:n päivittäin ilmoittamat luvut eivät suoraan täsmää toisiinsa. Tämä johtuu erilaisesta tavasta tilastoida ja ilmoittaa lukuja. THL:n luvuissa voi olla mukana tartuntoja useilta päiviltä. Oulun kaupunki ilmoittaa kunakin päivänä iltapäivään tai alkuiltaan mennessä todetut tartunnat.