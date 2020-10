Kuva: Vesa Joensuu / Arkistokuva

Oulussa koronatartuntojen määrä jatkaa kasvamista. Kaupungissa on tällä viikolla ilmennyt 54 uutta koronavirustartuntaa perjantaihin aamupäivään mennessä, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa. Tänään perjantaina aamupäivän aikana uusia tartuntoja on tullut kymmenen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartassa uusia tapauksia on kirjautunut Ouluun 16. Ero selittyy sillä, että koronakartta ilmoittaa päivittäin pääosin edellisen vuorokauden aikana ilmenneet tapaukset, tiedotteessa kerrotaan.

Oulussa koronaviruksen 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on 64,6 sataatuhatta asukasta kohti. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 8 henkilöä. Määrä on hieman kasvussa.

Kahdeksan joukkoaltistusta

Tartunnan lähteet on saatu Oulussa pääosin jäljitettyä. Viime viikon tartunnoista lähde jäi selvittämättä 10 prosentissa tapauksista.

– Kolmannes tartunnoista tuli harrastuksista, kolmannes oli perheen sisäisiä tartuntoja ja kolmanneksessa tartunnan lähteenä oli joku muu tunnettu tartuntaryväs, esimerkiksi jokin tilaisuus, tiedotteessa sanotaan.

Oulussa ja sen lähialueilla on ollut tällä viikolla kahdeksan joukkoaltistusta, joiden vuoksi yhteensä yli 250 henkilöä on karanteenissa. Joukkoaltistuksia on ollut muun muassa Pikku-Syötteen lomakeskuksessa, Haukiputaan lukiossa, Pitkäkankaan yläkoululla ja Jäälin koululla.

Näytteenottopiste Limingantulliin

Oulussa testaaminen on lisääntynyt. Tällä viikolla koronavirustestejä arvioitaan otettavan yli 3000.

Testejä on tähän asti otettu koronavastaanotoilla sekä Oritkarin drive-in-testauspisteellä.

Ensi maanantaina avataan uusi näytteenottopiste Limingantulliin entisiin Halpahallin tiloihin. Limingantulliin siirretään vaiheittain osa koronavastaanottojen näytteenotoista. Aluksi Limingantulliin siirtyvät Kontinkankaan ja Tuiran ajanvaraukselliset koronanäytteenotot.

Tiedotteessa muistutetaan torstaina voimaan tulleista suosituksista. Niissä kasvomaskia suositellaan käyttämään julkisissa tiloissa ja yleisötapahtumissa. Maskeja suositellaan pidettäväksi esimerkiksi kaupoissa, tapahtumissa, virastojen julkisissa tiloissa sekä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa.

Yli 20 henkilön tilaisuuksia ei suositella pidettäväksi. Ryhmäliikuntaharrastuksiin on laadittu erilliset ohjeet.

Kaupunki suosittelee myös välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle.





Kello 14.57 lisätty linkkejä sekä tarkennettu tietoja torstaina voimaan tulleesta maskisuosituksesta.