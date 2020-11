Oulussa on todettu tällä viikolla perjantai-iltapäivään mennessä 28 koronavirustartuntaa. Perjantaina uusia tartuntoja on todettu viisi, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessa.

Viikon aikana on ollut useita joukkoaltistumisia. Uusin tietoon tullut joukkoaltistuminen tuli ilmi perjantaina Kastellin koulusta yläkoulun puolelta. Tapauksen selvittely on kesken, ja karanteeniin asetetaan noin 40 henkilöä.

Eilen ilmoitettu joukkoaltistumien Kisakentän päiväkodissa johti 15 henkilön karanteeniin. Päiväkodin muu toiminta jatkuu normaalisti.

Oulun kaupungin tiedotteen mukaan eilen ilmoitetussa Attendo Savotanpuiston Metsätähti -ryhmäkodissa olleesta koronatartunnasta ei ole testeissä havaittu jatkotartuntoja. Tartunta oli työntekijällä. Ryhmäkodissa jatketaan tehostettuja turvatoimia.

Oulussa on tällä viikolla tullut ilmi torstai-iltapäivään mennessä kuusi joukkoaltistumista. Karanteeniin on asetettu tällä viikolla perjantai-iltapäivään mennessä 159 henkilöä.

Tiedotteessa epidemiatilannetta kuvataan Oulussa rauhalliseksi. Tartuntojen ja karanteeniin asetettujen määrä on pienempi kuin viikko sitten samaan aikaan.

Myös 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on laskenut. Maanantaina ilmaantuvuusluku oli 58,8 ja perjantaina 47,7. Koko Pohjois-Pohjanmaan alueella ilmaantuvuus on laskenut 36:sta 31,6:een.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidossa on tällä hetkellä alle viisi koronavirukseen sairastunutta henkilöä. Myös Oulun kaupunginsairaalassa on alle viisi koronapotilasta.

Koronanäytteiden ottaminen on vilkastunut alkuviikosta. Näytteitä otetaan tällä viikolla todennäköisesti saman verran kuin viime viikolla, hieman yli 3000.

Oulun kaupunkiin suunnattujen suositusten voimassaoloaikaa on jatkettu 3. joulukuuta saakka. Rajoitusten jatkamisella halutaan varmistaa koronatilanteen rauhoittuminen.

THL: Koko maassa 316 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi omista koronatilastoistaan aiemmin päivällä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on THL:n tilaston mukaan todettu yhdeksän uutta koronatartuntaa. Tartunnoista seitsemän on Oulussa ja kaksi Limingassa.

Erot Oulun kaupungin julkaisemiin lukuihin johtuvat erilaisesta tilastointitavasta.

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntoja on todettu keväästä lähtien 535 kappaletta.

THL:n mukaan Kainuussa uusia tapauksia on raportoitu seitsemän enemmän, ne kaikki on Sotkamossa. Yhteensä Kainuussa koronatartuntoja on varmistettu 120 kappaletta keväästä lähtien.

Koko maassa on todettu 316 uutta koronatapausta, varmistettuja tautitapauksia on yhteensä 18 858 kappaletta.

Koko maan osalta perjantaina raportoitiin myös neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, THL kertoo. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt epidemian aikana 369.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi Suomessa on nyt 73 ihmistä, mikä on saman verran kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on 15 ihmistä, yksi enemmän kuin keskiviikkona.

Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 2 948 tartuntaa. Luku on 171 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 2 777 koronatartuntaa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronatautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

13.11. kello 13.47: Lisätty tiedot uusista kuolemista ja hoidossa olevien määrästä koko maassa.

13.11. kello 17.46: Lisätty Oulun kaupungin koronatilannetta koskevat tuoreet tiedot. Päivitetty jutun otsikko ja koko alkuosa.