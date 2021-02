Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulussa on todettu torstain aikana seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Tartunnoista noin puolet on peräisin tuntemattomasta lähteestä.

THL raportoi Ouluun torstaina seitsemän uutta koronavirustartuntaa. THL:n luvut ovat peräisin tartuntatautirekisteristä, kun taas Oulun kaupunki kertoo saman päivän aikana todetuista koronatartunnoista.

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaketjussa on nyt todettu yhteensä 20 koronavirustartuntaa. Kaupunki kertoi osaston A2 korona-altistumisesta ensimmäisen kerran tiistaina 23. helmikuuta.

Koronatartunnoista 16 on todettu potilailla ja neljä osaston työtekijöillä. Tartuntaketjussa todettiin torstaina kaksi uutta koronatartuntaa. Karanteeniin on asetettu 13 henkilöä.

Osasto A2 on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osasto. Osastolla hoidetaan parantumattomasti sairaita potilaita. Oulun kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että osastolla hoidetaan pääasiassa syöpäpotilaita.

Osaston potilaiden omaisia ja osaston henkilökuntaa on informoitu tilanteesta ja testauksia jatketaan edelleen.

Uusia joukkoaltistumisia tuli torstaina kaupungin mukaan ilmi yksi. Kaupungin mukaan Northern Lights -cheertanssin edustusjoukkueessa on todettu joukkoaltistuminen.

Lisäksi Oulun Ideaparkin Luckiefun's Sushibuffetissa on ollut mahdollisuus altistumiselle lauantaina 20. helmikuuta kello 15–15.30.

Oulun rajoitukset käsittelyssä perjantaina

Uusia koronatartuntoja on todettu tällä viikolla yhteensä 46 kappaletta. Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on 46,3 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Hallitus kertoi torstaina uusista kovemmista koronatoimista. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Oulun kaupungin johtoryhmä pitävät molemmat perjantaina ylimääräiset kokoukset. Tuloksista kerrotaan perjantaina.

Sairaalahoidossa on Oulun yliopistollisessa sairaalassa kuusi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidettavana 22 koronapotilasta.

Tällä viikolla on rokotettu yhteensä 2250 oululaista. Yhteensä on rokotettu 4128 oululaista eli kaksi prosenttia kaupunkilaisista. Perjantaina on tarkoitus rokottaa vielä 390 henkilöä. Oulun kaupungin mukaan THL:n tilastosta puuttuu yhteensä noin 2000 rokotetta.

Oulu saa ensi viikolla yhteensä 3410 rokoteannosta. Modernan rokotetta tulee 590 annosta ja ne menevät kotihoitoon. Pfizer-Biontechin rokotetta tulee 1230 annosta 80-vuotiaille ja sitä vanhemmille. AstraZenecan rokotetta taas tulee 1590 annosta ja rokoteannokset on tarkoitettu alle 70-vuotiaille riskiryhmille.