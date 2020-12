Oulussa on todettu maanantaina kello 14 mennessä seitsemän uutta koronatartuntaa. Oulun kaupungin mukaan tämä on selvästi pienempi määrä kuin viime viikon päivittäiset luvut. Viime viikolla koronatartuntoja todettiin kaupungissa yhteensä 153 kappaletta.

Kaupunki kuitenkin muistuttaa tiedotteessaan, että koronatartuntojen lukumäärässä on otettava huomioon viikonlopun alhaisemmat näytteenottomäärät. Koko viime viikon aikana kaupungin testauspisteissä otettiin 4582 koronanäytettä.

THL:n maanantaisten tietojen mukaan Oulussa on todettu 16 uutta koronavirustapausta. THL:n tartuntatiedot edustavat aiempien päivien tartuntoja ja kirjaamisessa voi olla useammankin päivän viiveitä. Oulun kaupunki taas kertoo saman päivän aikana varmistetuista koronavirustapauksista, joten luvut voivat olla keskenään hyvinkin erilaiset.

Oulussa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 196,2 tapausta 100 000 asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 123,4. Oulun kaupungin mukaan Oulu on yhä epidemian leviämisvaiheessa.

Tartuntoja perheen sisältä ja Stora Enson ryppäästä

Kaupungin mukaan koronatartunnoista osa on perheen sisältä, osa liittyy Stora Ensoon ja osa on sekalaisista tartuntalähteistä.

Maanantaina ei ole tullut ilmi uusia joukkoaltistumisia, mutta karanteeniin on asetettu noin 60 henkilöä. Sunnuntaina taas tuli ilmi joukkoaltistuminen Kastellin koulussa, joka on kaupungin mukaan saatu selvitettyä.

Koko viime viikon aikana karanteeniin asetettiin 877 ihmistä. Joukkoaltistumisia oli viikon aikana kymmenen.

OYSissa on yhä sairaalahoidossa seitsemän potilasta koronaviruksen vuoksi. Kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.