Kauppakeskusten yleiset tilat on suositeltu suljettavaksi. Oulussa kauppakeskus Valkeassa oleskelutilat on suljettu ja esimerkiksi turvaväleistä muistutetaan lattiaan liimatuilla tarroilla. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulussa on todettu lauantai-iltapäivään kello 15 mennessä 34 uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Tartuntamäärä on korkein kuluvalla viikolla.

Kaupungin mukaan nyt ilmaantuvalla tartuntojen vauhdilla ollaan päätymässä vähintään yhtä suuriin tartuntamääriin kuin viime viikolla. Tähän mennessä oululaisilla on tällä viikolla todettu 140 koronavirustartuntaa.

THL:n lauantaisten tietojen mukaan Oulussa oli 17 uutta koronatapausta. THL:n ilmoittama lukemat perustuvat tartuntatautirekisteriin ja voivat päivittyä muutaman päivän viiveellä. Esimerkiksi Oulun kaupungin päivittäin ilmoittamat luvut ovat tyypillisesti hieman erilaiset. Tämä johtuu erilaisesta tilastointi- ja ilmoitustavasta.

Kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että annettuja suosituksia on erittäin tärkeää noudattaa, jotta koronatartuntojen määrä saadaan laskuun Oulussa.

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo painottaa eritoten karanteenisäännösten tarkkaa noudattamista.

– Karanteenissa ei lähdetä kodin ulkopuolelle lainkaan. Jos tarvitaan apua esimerkiksi kaupassa käymisessä, voi ruokaa tilata kotiin suoraan kaupoista tai apua pyytää sukulaisilta, ystäviltä tai naapurilta, Mäkitalo muistuttaa.

Suuri osa tartunnoista perheen sisällä

Oulussa todetut koronatartunnat ovat peräisin perheen sisältä, työpaikoilta ja harrastuksista.

Kaupungin tiedotteen mukaan aiempien viikkojen korkeat koronatartuntojen määrät näkyvät uusina perheen sisällä tapahtuvina tartuntoina. Suuri osa uusista tartunnoista on todettu ihmisillä, jotka ovat valmiiksi karanteenissa.

Kaupungin mukaan näiden tartuntojen leviämistä ehkäisee ainakin osittain se, että ne on todettu karanteenissa olevilta.

Stora Ensoon liittyviä uusia koronavirustartuntoja ei ole tullut ilmi lauantaina Oulussa. Kaupungin mukaan tehtaaseen liittyvät koronatapaukset on käytännössä saatu hallintaan.

Sairaanhoitopiirin infektiontorjuntayksikön tietoon on tullut alle viisi Stora Enson tehdastyömaan koronaryppääseen liittyvää tartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla ja ulkomaalaisilla työntekijöillä. Tehtaalla aloitettiin perjantaina uusi massatestauskierros. Ensimmäisessä massatestauksessa tartuntoja löydettiin kaikkiaan noin 150 kappaletta.

Karanteeniin asetettu yli 800 ihmistä

Tällä viikolla Oulussa karanteeniin on asetettu yhteensä yli 800 henkilöä. Joukkoaltistumisia on kaupungin mukaan tällä viikolla tapahtunut yhdeksän, mikä on selvästi vähemmän, kuin viime viikolla. Lauantaina uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi.

– Toisen asteen oppilaitoksessa maskien käyttö ja etäopetukseen siirtyminen ovat ehkäisseet ainakin yhden joukkoaltistumisen koronapositiiviselle henkilölle, tiedotteessa todetaan.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä hoidettavana yhdeksän koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.