Oulussa on todettu sunnuntain aikana kuusi uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Määrä on pienin päivittäinen koronatartuntojen määrä tällä viikolla.

Pienestä päivittäisestä lukemasta huolimatta Oulu on yhä leviämisvaiheessa ja koronaepidemia on kiihtynyt Oulussa joulun jälkeen ja vuoden ensimmäisellä viikolla. Oulun kaupungin mukaan uudenvuodenviettoon liittyviä tartuntoja odotetaan tulevan ilmi vielä ensi viikolla.

THL kertoi sunnuntaina, että Oulussa on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. THL:n tiedot ovat peräisin tartuntatautirekisteristä, johon tartunnat päivittyvät viiveellä. Oulun kaupunki taas kertoo saman päivän todetut koronatartunnat.

Kaikkiaan Oulussa koko viikolla on tähän mennessä todettu 115 koronatartuntaa. Kaupungin paikallinen koronan ilmaantuvuusluku on nyt 102,1 eli tartuntoja on 102,1 kappaletta 100 000 asukasta kohden. Koko maakunnassa ilmaantuvuusluku on 62,3.

Kiimingissä sijaitsevassa Mehiläisen tehostetun palveluasumisen Mainiokoti ja Ykköskoti -yksikössä on todettu korona-altistuminen. Kaupungin mukaan altistuminen on Ykköskodin puolella ja mahdollisia tartuntoja rajoittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty heti. Maanantaina päätetään laajemmista asukkaiden ja henkilökunnan testauksista.

Sairaalahoidon tarve on kaupungin mukaan pysynyt Oulussa vähäisenä. Tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana kuusi koronapotilasta ja kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.