Oulun kaupunginsairaalassa on todettu koronatartuntoja potilailla ja työntekijöillä. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Kontiainen Jarmo

Oulussa on todettu keskiviikkona 13 uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki.

THL puolestaan raportoi keskiviikkona Ouluun 18 koronatartuntaa. THL:n luvut ovat peräisin tartuntatautirekisteristä, kun taas Oulun kaupunki kertoo samana päivänä havaituista koronatartunnoista.

Oulun kaupunki kertoi tiistaina, että Oulun kaupunginsairaalan palliatiivisen hoidon osastolla A2 on todettu korona-altistuminen. Nyt altistumiseen liittyen on tiistain ja keskiviikon aikana todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa. Osa tartunnoista on osaston työntekijöillä ja osa potilailla. Potilaiden ja henkilökunnan testauksia jatketaan kaupungin mukaan edelleen.

Keskiviikkona kaupunki kertoi myös Touhulan Toppilansalmen päiväkodissa tapahtuneesta joukkoaltistumisesta. Altistuminen on tapahtunut maanantaina 22. helmikuuta.

Lisäksi Break Sokos Hotel Edenissä on voinut altistua koronavirukselle 13.–14. helmikuuta kylpylässä ja Edenin ravintolassa ja aamiaisella Edenin ravintolassa 14. helmikuuta kello 8–9.

Koronatartuntojen määrä kääntynyt selvään nousuun

Oulun kaupungin mukaan tartuntojen määrä on kääntynyt alkuviikolla selvään nousuun. Tällä viikolla tartuntoja on todettu tähän saakka yhteensä 39 kappaletta.

Kaupungin mukaan pääkaupunkiseudun heikkenevä tilanne, virusmuunnoksen yleistyminen pääkaupunkiseudulla ja alkanut hiihtolomakausi aiheuttavat uhan epidemian kiihtymiselle myös Oulussa lähiviikkoina.

Oulun kaupunki päätti pitää ennallaan viime viikolla linjatut koronasuositukset ja -rajoitukset. Ne ovat voimassa 7. maaliskuuta saakka ja tilannetta aiotaan arvioida uudelleen viimeistään viikon kuluttua.

Oulun ilmaantuvuusluku on viimeisen 14 vuorokauden osalta 45,3 sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuus on nousussa. Karanteeniin on tällä viikolla asetettu yhteensä 125 ihmistä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana seitsemän koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on 17.