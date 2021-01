Joukkoaltistumisia on havaittu kahdessa hoivakodissa. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Tomi Glad

Oulussa on todettu kaksi uutta joukkoaltistumista. Altistumiset on havaittu hoivakodeissa. Niissä ei ole havaittu kuitenkaan tartuntoja ainakaan toistaiseksi.

Oulun kaupunki tiedottaa, että joukkoaltistumisten vuoksi ODL:n Vesper-kodissa ja Mehiläisen Villa Sulka -hoivakodissa on ryhdytty tartuntatautiviranomaisten ohjauksessa toimenpiteisiin mahdollisten tartuntojen varalta. Vesper-kodissa altistuminen todettiin toisessa kerroksessa.

Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi asukkaiden tai työntekijöiden testaukset tai molemmat. Altistuneita asukkaita voidaan ryhtyä hoitamaan korostetussa suojavarustuksessa. Työntekijöiden kiertoa asukkaiden joukossa voidaan vähentää eli pidetään samat työntekijät samojen asukkaiden kanssa. Myös asukkaiden liikkumista voidaan rajoittaa. Toimenpiteet tehdään tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin harkinnan mukaan.

– Toimenpiteet riippuvat altistumistilanteesta ja altistumistilanteen yksityiskohdista. On olemassa joukko työkaluja, joista valitaan ne, jotka siihen tilanteeseen sopivat, Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo Kalevalle.

Karanteeniin asetettiin Oulussa keskiviikkona kello 14 mennessä 82 henkilöä. Uusia tartuntoja todettiin tuohon ajankohtaan mennessä 14.

Tartuntalähteinä ovat olleet kaupungin mukaan tuttavat, illanviettoporukat ja tuntematon lähde.

Oulussa on tällä viikolla keskiviikkoiltapäivään mennessä todettu 41 uutta tartuntaa. Määrä on lähes kaksinkertainen kuin edellisellä viikolla vastaavana ajankohtana.

Karanteeniin on asetettu tällä viikolla 201 henkilöä. Myös tämä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

Tällä viikolla on ilmennyt viisi joukkoaltistumista, selvästi enemmän kuin viime viikolla.

Oulu on edelleen leviämisvaiheessa, ja tartuntojen ja altistumisten määrä on kasvussa. Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on nyt 68,4 sataatuhatta asukasta kohti. Koko Pohjois-Pohjanmaan vastaava luku on 41,9. Molemmat luvut ovat nousussa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on seitsemän koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Oululaiset ovat käyneet alkuviikosta hieman enemmän testeissä kuin viime viikolla. Edelleen testejä on otettu noin kolmasosa vähemmän tavanomaisimmista määristä.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Limingantullin näytteenottopiste on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä näytteenotosta Limingantullin näytteenottopisteellä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lisäksi koronanäytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa.

Kaupunki muistuttaa päivittäistiedotteessaan, että lievissäkin oireissa on jäätävä pois töistä, harrasteista, tapaamisista ja hakeuduttava välittömästi testeihin.

Ravintolatartunnat ovat kasvaneet tällä viikolla erityisesti anniskeluravintoloissa. Kaupungin mukaan kannattaa harkita ravintolassa käynnin tarvetta sekä huolehtia käsihygieniasta ja turvaväleistä erityisen hyvin ravintolakäyntien yhteydessä.

Oulun kaupungin koronasivuilta löytyvät voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset Oulussa. Rajoitukset ovat voimassa 18.1.2021 saakka. Suositusten jatkoa käsitellään alueellisessa koordinaatioryhmässä 7. tammikuuta, Oulun kaupungin koronatilannekuvaryhmässä samana päivänä ja kaupungin johtoryhmässä 8. tammikuuta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan Suomessa on rekisteröity keskiviikkona 331 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 31 on Pohjois-Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusien tartuntojen määrä on 25, joista 18 on kirjattu Ouluun. Lisäksi Kempeleessä on todettu kaksi uutta tartuntaa, Tyrnävällä yksi, Ylivieskassa yksi ja Sievissä kolme.

THL:n ja Oulun kaupungin ilmoittamat luvut eivät täsmää täysin keskenään. Tämä johtuu erilaisesta tavasta tilastoida ja ilmoittaa tartuntoja. THL:n luvuissa voi olla mukana vanhempia tartuntoja. Oulun kaupungin tartuntamäärät puolestaan kertovat tämän päivän toteutuneen tilanteen. Pitkällä aikavälillä luvut ovat yhteneväisiä.

Päivitetty kello 18.11: Lisätty THL-osuus. Päivitetty kello 18.14: Lisätty Jorma Mäkitalon osuus.