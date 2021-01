Oulussa on todettu tiistaina 21 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Tartunnat on todettu iltapäivään kello 17 mennessä.

THL puolestaan raportoi Ouluun 17 uutta tartuntaa. Oulun kaupunki kertoo saman päivän aikana todetut koronatartunnat, kun taas THL:n luvut ovat peräisin tartuntatautirekisteristä ja lukujen kirjautumisessa on viivettä.

Kaupungin mukaan tiistain tartuntamäärä on korkea viime päivien lukemiin nähden. Tartuntojen kasvu näyttää kuitenkin tasaantuneen.

Aiemmin tiistaina Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi, että maakunta on siirtynyt leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, mutta Oulun kohdalla leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vielä ilmaantuvuusluvun osalta. Oulun paikallinen ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta 110,3 koronatapausta 100 00:aa asukasta kohden, kun koko maakunnassa luku on 63,5.

Uusista tartunnoista noin 10 prosenttia on tuntemattomasta lähteestä. Suurin osa on perheen sisäisiä, työpaikalta tai muista tunnetuista lähteistä saatuja tartuntoja.

Oulun kaupungin johtoryhmä ja hyvinvointilautakunta puivat Oulun kaupungin linjauksia ja rajoitusten jatkamista keskiviikkona 20. tammikuuta. Tällä hetkellä Oulun koronarajoitukset ja -suositukset ovat voimassa 1. helmikuuta saakka.

Tällä viikolla Oulussa on todettu nyt yhteensä 30 koronavirustartuntaa.

Joukkoaltistumisia työpaikalla ja koulussa

Oulussa on tiistain aikana tullut ilmi kolme joukkoaltistumista. Altistumiset ovat tapahtuneet Kastellin yläkoulussa, työpaikalla sekä nuorten aikuisten vapaamuotoisessa harrastusryhmässä. Kaupungin mukaan altistuneiden selvittäminen on vielä osittain kesken.

Oulun kaupungin mukaan oululaisissa ravintoloissa on tullut ilmi mahdollisia altistumisia. Mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet lauantaina 16. tammikuuta Bistro Mesu -ravintolassa kello 17–19.30 sekä Che's Salad & Kebab -ravintolassa perjantaina 15. tammikuuta, lauantaina 16. tammikuuta sekä tiistaina 19. tammikuuta. Kyseisissä tiloissa vierailleiden on syytä seurata vointiaan tavanomaista tarkemmin ja hakeuduttava herkästi testeihin.

Kaikkiaan tiistaina on asetettu karanteeniin 111 henkilöä. Yhteensä tällä viikolla karanteeniin on asetettu 170 henkilöä.

Tiistaina Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana kahdeksan koronapotilasta ja Oulun kaupunginsairaalassa kuusi koronapotilasta. Kaupungin mukaan sairaalahoidon tarpeessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Maanantainen OYSin korkea luku liittyi satunnaiseen vaihteluun.

Lue myös: OYSin ko­ro­na­po­ti­las­mää­rän kasvu maa­nan­tai­na johtui sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­ta tul­leis­ta po­ti­lais­ta