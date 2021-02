Arkistokuva kauppakeskus Valkeasta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulussa on todettu lauantaina 16 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki.

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryväs on laajentunut kahdella potilaalla ja kolmella työntekijällä. Yhteensä kyseisessä ryppäässä tartunnan on saanut 22 potilasta ja 11 työntekijää osastoilla A2 ja B2.

Lauantaina on asetettu karanteeniin 85 henkilöä.

Päivän aikana on käynyt ilmi kaksi uutta joukkoaltistumista: toinen Kellon ja toinen Maikkulan koulussa, molemmissa alakoulun puolella. Tiedotteen mukaan altistuneisiin tai heidän huoltajiinsa on oltu yhteydessä.

Lisäksi koronavirukselle on saattanut altistua seuraavissa paikoissa:

Talvikankaan koulu, yläkoulun puolella 24.– 25.2.

Talvikankaan nuorisotalo 24.2. kello 18–19.

Kaijon Kipsa, 24.2. päivän aikana.

Hukka Xpress Alppila, 23.2. noin kello 11.30–12.30.

Itsudemo Oulu -ravintola, 24.2. klo 15.30–16.30.

Arnolds Valkea, 24.2. klo 16.30–17.

Kyseisissä tiloissa asioineiden on syytä tarkkailla vointiaan ja hakeutua testeihin herkästi.

Tartuntamäärät kasvussa

Oulussa koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa ja tartuntojen määrä on selvässä kasvussa. Tällä viikolla tartuntoja on todettu 83 ja karanteeniin on asetettu 276 henkilöä. Joukkoaltistumisia on ollut kuusi.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 58,3. Luku on nousussa.

Oulun kaupunginsairaalassa on sairaalahoidossa 23 koronapotilasta ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa kuusi.

Oulussa ensimmäisen koronarokotteen on saanut 8852 henkilöä, mikä on 4,3 prosenttia oululaisista.