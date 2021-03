Oulussa on maanantaina todettu 14 uutta koronavirustartuntaa. Oulun kaupunki kertoo asiasta tiedotteessa.

Oulun kaupunginsairaalassa jylläävään tartuntaryppääseen on maanantaina ilmaantunut kahdeksan uutta tartuntaa. Ryppäässä on nyt tartunnan saaneita potilaita 32 ja työntekijöitä 13. Lisäksi altistuneita työntekijöitä on 18 ja altistuneita potilaita 10.

Tiedotteen mukaan niistä saattohoito-osaston potilaista, jotka ovat saaneet koronatartunnan, on kuollut kolme.

Tämän päivän tartuntojen lähteet ovat kaupunginsairaalan lisäksi perhe ja työ. Tuntemattomasta lähteestä on vain yksi tartunta. Karanteeniin on maanantaina asetettu 26 henkilöä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tiedossa.

Oulu on koronaepidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 62,2. Epidemiatilannetta arvioidaan uudelleen tiistaina alueellisessa koordinaatioryhmässä.

Ensimmäisen koronarokotteen on Oulussa saanut tähän mennessä 9254 henkilöä, mikä on 4,5 prosenttia oululaisista.

Riskiryhmien rokotukset laajenevat tiistaina 2.3. tänä vuonna 50–59 vuotta täyttäviin oululaisiin. Tähän mennessä on rokotettu 60–69-vuotiaita riskiryhmäläisiä sekä 80-vuotiaita ja heitä vanhempia henkilöitä.

Ensi viikolla laajenevat myös ikäihmisten rokotukset. Tänä vuonna 75 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat henkilöt voivat varata ajan rokotukseen tiistaista 9.3. alkaen.

Kello 18.57: Lisätty tiedot rokotusten laajenemisesta.