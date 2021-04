Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa todettiin viime viikolla yhteensä 47 koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Tartuntojen määrä ja altistuneiden määrä kasvoi kaupungin mukaan noin puolella edellisviikkoon verrattuna.

Edellisellä viikolla tartuntoja oli 32.

Myös joukkoaltistumisten määrä kasvoi viime viikolla. Uusia joukkoaltistumisia on tullut ilmi Kaakkurin koulussa ja Päiväkoti Versossa.

Kaakkurin koulussa joukkoaltistuminen tuli ilmi yläkoulun puolella. Yhteensä 22 oppilasta on asetettu karanteeniin. Päiväkoti Versossa tapahtuneen altistumisen vuoksi karanteeniin on asetettu 18 ihmistä.

Lisäksi Oulussa on voinut altistua koronalle Oulun keskustan Fitness24Seven -kuntosalilla 19.–22. huhtikuuta iltaisin kello 18–21, Heinäpään Oluttuvassa 18. huhtikuuta kello 14–16.30 ja Sticky Wingers -ravintolassa 18. huhtikuuta kello 16.30–17.30.

Sairaalaepidemia levisi kaupunginsairaalaan

Oulun kaupungin mukaan OYSista alkunsa saanut sairaalaepidemia on levinnyt viime viikolla Oulun kaupunginsairaalaan. Kaupunginsairaalassa koronatartuntoja on todettu yhteensä kuudella potilaalla ja kahdella työntekijällä. Tartuntoja on todettu osastoilla B3 ja G3.

Koronatartuntoja on todettu myös yhden sairaalasta kotihoitoon siirtyneellä potilaalla ja kahdella omaisella. Sairaalaepidemiaan liittyi noin kolmannes kaikista Oulun viime viikon koronatartunnoista.

Sairaalahoidossa oli sunnuntaina yhteensä 16 potilasta, joista kuusi oli Oulun kaupunginsairaalassa ja 10 OYSissa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on nousussa.

Rokotukset jatkuvat Ouluhallilla

Koronarokotukset jatkuvat Oulussa tällä viikolla ja pääosin Ouluhallilla. Jaossa on yli 7000 rokotetta. Tällä viikolla rokotusvuoroon tulevat vuonna 1959 syntyneet eli 62-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Oulussa on yli 70-vuotiaista rokotettu 95 prosenttia ja 65–69-vuotiaista yli 65 prosenttia.

Kaikkiaan kaupungin asukkaista ensimmäisen rokotteen on saanut yli 21 prosenttia.