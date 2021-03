Oulussa on tiistaina iltapäivään mennessä todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo Oulun kaupunki päivittäistiedotteessaan.

Tartunnoista yksi on todettu kaupunginsairaalan työntekijällä. Mittavassa rypäässä on nyt jo 86 tartuntaa, joista 40 on havaittu potilailla ja 46 sairaalan työntekijöillä. Tartuntoihin liittyvät karanteenit jatkuvat tällä viikolla.

Tiistain tartuntojen muina lähteinä ovat olleet perhe, tuttavat ja urheilujoukkue. Kaikki tartuntalähteet ovat tiedossa.

Kuluvalla viikolla Oulussa on todettu kaikkiaan 14 uutta tautitapausta. Karanteeniin on asetettu 50 henkilöä. Joukkoaltistumisia ei ole havaittu.

OYSissa on tällä hetkellä hoidossa seitsemän koronapotilasta ja kaupunginsairaalassa 19.

Kaupunki tiedottaa, että altistumisen mahdollisuus on ollut Beauty Center Oulussa 14.3. kello 9-11.

Oulun kaupungin ja THL:n päivittäin ilmoittamat luvut eivät täysin täsmää toisiinsa, koska ne tilastoidaan ja ilmoitetaan eri tavalla. Kaupungin ilmoittama luku kertoo tartuntamäärän kunakin päivänä iltapäivään mennessä.