Oulun koronatilanne pahenee pahenemistaan. Kuva: Jussi Leinonen

Oulun koronatilanne on vaikeutumassa edelleen, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Päiväkohtaisten tartuntojen määrässä saavutettiin tiistaina epidemia-ajan ennätys, kun Oulussa kirjattiin 72 uutta tartuntaa.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 300 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Positiivisten näytteiden osuus on reilusti yli kymmenen prosenttia, ja koronajäljitys on kuormittunut.

Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaisessa kokouksessaan koko Pohjois-Pohjanmaan olevan leviämisvaiheessa.

Kaupunki kertoo, että Oulun yliopistollisen sairaalan potilasmäärä on kasvussa. OYSissa hoitoa saa tällä hetkellä 13 potilasta, kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi henkilöä.

Kaupungin johtoryhmä linjasi keskiviikkoisessa kokouksessaan, että kaupungin työpaikoilla tehdään järjestelyjä, joilla kontakteja vähennetään. Yhteisten tilojen käyttöä rajoitetaan puoleen maksimikapasiteetista.

Johtoryhmä esitti, että kaupunginhallitus tekisi periaatepäätöksen koronapassin käytöstä kaupungin tilaisuuksissa. Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran ensi viikon maanantaina.

Kaupunki painottaa, että kaikkien yli 12-vuotiaiden olisi syytä ottaa kaksi rokoteannosta mahdollisimman pian.