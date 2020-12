Oulun kaupungissa on todettu tiistaina kello 16:een mennessä 22 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on selvästi suurempi kuin maanantaina, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Koronaviruksen aiheuttama tauti on levinnyt Oulussa muun muassa perheiden sisällä, kaveripiireissä ja työpaikoilla. Selvittämättömiä tartuntoja on vähän. 30 ihmistä asetettiin tiistaina karanteeniin. Yhtään joukkoaltistusta ei tullut tämän viikon aikana viranomaisten tietoon.

Oulun kaupunki kertoo iltapäivisin sen, kuinka monta koronatartuntaa kaupungissa on todettu kyseisenä päivänä.

Kaupunki muistuttaa suositusten noudattamisesta, joita ovat muun muassa etätyö, etäkokoukset, maskien käyttö ja huolellinen käsihygienia.

Uusia tartuntoja on todettu maanantain ja tiistain aikana yhteensä 29. Se on noin viidenneksen vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan. Karanteeniin on määrätty noin sata henkilöä. Myös se on selvästi edellisviikkoa pienempi luku.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tällä hetkellä hoidettavana yhdeksän koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta henkilöä. Se on hieman enemmän kuin maanantaina. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.

Sekä Pohjois-Suomen valmiustoimikunta että alueellinen koordinaatioryhmä tiedottivat tiistaina, että koronaepidemia näkyy nyt Oulun lisäksi myös muualla Pohjois-Pohjanmaalla ja epidemian leviämisvaihe jatkuu edelleen.

Valmiustoimikunnan mukaan tilanne on vakava myös Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku 6. joulukuuta saakka oli Oulussa 195,3 koronatapausta ja Ylivieskassa 209,5 koronatapausta 100 000 asukasta kohti.

Tautitapausten uskotaan vähenevän loppuviikosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koko maassa on rekisteröity tiistaina 361 uutta laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. Suurin osa niistä on pääkaupunkiseudulla.

Ouluun on tilastoitu 17 uutta tartuntaa. Kaupungissa on nyt todettu koko epidemian aikana yhteensä 923 tartuntaa.

THL:n tilastot eivät ole Oulun kaupungin lukujen tapaan päiväkohtaisia, vaan niissä ovat mukana kaikki kyseisenä päivänä tartuntatautirekisteriin ilmoitetut tautitapaukset. Ne kirjatuvat pääasiassa edellisiltä päiviltä, ja osa laboratoriovarmennetuista koronatartunnoista kirjautuu tartuntatautirekisteriin päivien viiveellä.

Pohjois-Pohjanmaalta THL:n tilastoihin kirjataan uusia koronatartuntoja yhä muutaman kymmenen tartunnan vuorokausitahdilla.

Muualla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella uusia tapauksia rekisteröitiin tiistaina yhdeksän. Viisi niistä on Ylivieskassa. Lisäksi Nivalaan, Raaheen, Sieviin ja Haapavedelle kirjattiin yhdet uudet tapaukset.

Ylivieskan uudet tapaukset nostavat kaupungin tartunnat yhteensä 42:een.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella rekisteröitiin 26 uutta virustartuntaa, joka nostaa kokonaislukeman 1 213:een.

Ohjeita pitää noudattaa

Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän mukaan on erittäin tärkeä, että nykyisiä suosituksia noudatetaan. Ylimääräisiä kontakteja pitää välttää, ja maskia pitää käyttää suositusten mukaisesti.

Iso osa Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista on saatu työyhteisöissä. Siksi maskin käyttö myös työpaikalla on tärkeää.

Koordinaatioryhmä ei antanut maakuntaan uusia suosituksia koronavirusepidemian vuoksi. Viime viikolla annetut suositukset ovat voimassa 18. joulukuuta saakka. Niiden uskotaan vaikuttavan tartuntojen määrään tämän viikon loppupuolella.

Alueelliset koordinaatioryhmät päättävät ensi viikolla suositusten mahdollisesta jatkosta, ja aluehallintovirasto linjaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoituksista.

Viranomaiset muistuttavat myös joulun juhlinnasta. Ihmisiä kehotetaan juhlimaan pienessä porukassa ja vain läheisimpien ihmisten kanssa. Myös joulun aikaan on tärkeä noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä huolehtia turvaväleistä.

Rokotuksista tiedotetaan lähiaikoina

Rokotukset lähtevät käyntiin koko Suomessa ensi vuoden alussa.

– Alueellisia rokotetoimia on ryhdytty valmistelemaan ja kaikille tarjotaan mahdollisuus rokotteen ottamiseen tietyssä järjestyksessä, kertoo Pohjois-Suomen valmiustoimikunta.

Ensin rokotetaan terveydenhuollon henkilöstö ja riskiryhmät. Lopulta rokotukset ulotetaan koko väestöön.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen korostaa, että on rokotesuojan saaminen on erittäin tärkeää sekä yksilö- että väestötasolla.

Valmistelut rokotusten aloittamisesta ja siihen liittyvästä viestinnästä ovat loppusuoralla.

Valtioneuvosto päättää kansallisista linjauksista, ja kuntien kanssa on käynnistymässä keskustelut rokotusten käytännöntoteutuksista.

Lapissa tartuntoja erityisesti Rovaniemellä

Lapin sairaanhoitopiirissä on kuusi uutta tapausta Rovaniemellä, ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä yksi uusi tapaus Keminmaassa.

Lapissa tartuntojen kokonaismäärä on nyt 311 ja Länsi-Pohjassa 316.

Kainuun alueella jatkettiin nollalinjalla, sillä yhtään uutta tapausta ei tiistaina rekisteröity. Kainuussa on epidemian aikana rekisteröity 146 tartuntaa.

Täydennetty 8.12. kello 12.14: Sairaanhoitopiirien kokonaistartuntaluvut.

Kello 16.24 täydennetty alueellisen koordinaatioryhmän kommentit.

Kello 18.35 täydennetty Oulun kaupungin sekä Pohjois-Suomen valmiustoimikunnan kommentit.