Tomi ja Liisa Sonkamuotka sekä Inka Labba (oik.) edistävät aktiivisesti saame-suomi-luokan toteuttamista Oulussa. Kuva: Teija Soini

Oulussa tavoitellaan kaksikielisen saame-suomi-alakoululuokan toteuttamista ensi syksystä alkaen. Luokalla vähintään neljäsosa opetuksesta olisi pohjoissaamenkielistä. Asiaa vievät eteenpäin Oulu Sámit ry sekä joukko Mäntylä-Snellmanin päiväkodin lasten vanhempia.

Luokan perustamisen taustalla on jo vuonna 2018 tehty valtuustoaloite, jonka sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi tuolloin viiden vuoden pilottina. Sen jälkeen luokkaa on yritetty perustaa kolmesti, mutta sille asetettua minimioppilasmäärää ei ole saatu täyteen. Aluksi minimioppilasmäärä oli 12, mutta myöhemmin sitä laskettiin kuuteen. Nyt toiveissa on, että luokka voitaisiin perustaa neljälläkin oppilaalla.