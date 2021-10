Oulun kaupunki järjestää lapsille ja nuorille tekemistä koulujen syyslomaviikolla. Oulun peruskoulut ja lukiot ovat syyslomalla ensi viikon 25.–29. lokakuuta.

Syyslomaviikolla on eri päivinä auki viisi nuorisotilaa: Kastellin, Kiimingin, Rajakylän ja Ritaharjun nuorisotilat sekä Nuorten Bysis. Nuorisotiloilla on tarjolla paljon maksutonta toimintaa.

Ouluhallissa tiistaina, keskiviikkona ja torstaina järjestettävä X-ON on lapsille ja nuorille suunnattu, maksuton ja kaikille avoin liikunnan ja vapaa-ajan tapahtuma, jonka kaupungin nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut järjestävät yhdessä. X-ONissa voi kokeilla monipuolisesti erilaisia lajeja. Tiistaina ja keskiviikkona tapahtuma on avoinna kello 11–18 (ei scoottausta tai skeittausta) ja torstaina kello 11–15 (vain scootit, skeitit ja bmx-pyörät, omat välineet mukaan).

Heinäpään jalkapallohallilla on yleisövuoroja maanantaista perjantaihin kello 12.30–15. Käytössä ovat lohkot 2 ja 3.

Raksilan ja Pateniemen tekojäät avataan kelien salliessa

Raksilan ja Pateniemen tekojäät avataan kelien salliessa luistelukäyttöön maanantaista 25.10. alkaen.

Raksilan tekojäällä on kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluisteluvuoroja maanantaista perjantaihin kello 9–15. Syysloman jälkeen yleisövuorot jatkuvat Raksilassa keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 18–21 siihen saakka, kunnes eri kaupunginosissa olevat luistelukentät saadaan jäädytettyä.

Kenttä on jaettu kahteen osaan: toinen mailattomille ja toinen mailallisille luistelijoille. Jääkiekkoja ei saa tuoda kentälle turvallisuussyistä, mutta toisella kenttäpuoliskolla voi pelata pallolla tai muulla kiekkoa pehmeämmällä välineellä.

Pateniemen tekojää avataan luistelukäyttöön maanantaina kello 7.30 alkaen. Pateniemen tekojää on jatkossa auki joka päivä kello 7.30–21.30, ja siellä sijaitsee kaukalo ja yleisöluistelualue. Mailoilla, palloilla ja kiekoilla pelaaminen on sallittu ainoastaan kaukalossa. Syyslomaviikolla kaukalossa ei ole varattuja vuoroja, vaan se on kaikkien vapaassa käytössä.

Pohjois-Pohjanmaan museo on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin kello 10-17. Museoon on vapaa pääsy.

Syyslomatekemiset on koottu Fiilis-sivulle: www.ouka.fi/fiili