Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää asumis- ja velkaneuvontaa ensi lauantaina Asunnottomien yö -tapahtuman yhteydessä.

Keskustan seurakuntatalon monitoimisalin ovet ovat auki kello 17 alkaen. Tarjolla on myös voileipää ja kahvia.

Asunnottomien yöhön liittyviä tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea. Lauantaina 17. lokakuuta on myös YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Riku-Matti Järvi sanoo tiedotteessa, että 1990-luvun laman jälkeen velkaneuvonta jäi osaksi diakoniatyötä, eikä työ tämän osalta näytä loppuvan.

– Moni on paniikkitilanteessa ja mielessä on vain se, miten paljon velkaa on kertynyt, ja että ulosotto on tulossa. Diakoniatyöntekijät auttavat jäsentämään, mitä pystyy realisoimaan ja mitä sopimaan pankin kanssa.

Asunnottomien yön tapahtuman lisäksi Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyöntekijät tarjoavat velkaneuvontaa ja opastusta taloudellisissa asioissa myös muina aikoina. Lisätietoa ja tarkemmat yhteystiedot löytyvät Oulun seurakuntien verkkosivuilta Apua ja tukea -osiosta.