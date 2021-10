IKIOMA ensikirja Kuva: Jouni Weckman

Oulussa suunniteltu kosketeltava ensikirja tulee jakoon lahjaksi HUSin alueen näkö- ja monivammaisille vauvoille.

Näkö- ja monivammaisia lapsia syntyy Suomessa vuosittain 70–100. Heille soveltuvia ensikirjoja ei ole ollut saatavissa ennen IKIOMA ensikirjaksi ristityn teoksen ilmestymistä.

Kirjailija kertoo tiedotteessaan, että ensikirjassa on neljä eriväristä ompelemalla valmistettua sivua. Jokaisen sivun molemmille puolille on kiinnitetty tunnusteltava kuva, jossa on vahvat väri- ja kosketuskontrastit. Ensikirjoja valmistavat eri puolilla Suomea vapaaehtoiset koulutettujen ohjaajien opastuksella.

Minttu lukee ensikirjaa. Kuva: Mirka Virtanen

Kirjan on suunnitellut oululainen Vuokko Keränen, joka on vetänyt toimintaa Oulun NNKY:n vapaaehtoisena vuodesta 2016 alkaen.

Tavoitteena oli heti, että teos lahjoitetaan jokaiselle Suomessa olevalle ja Suomeen syntyvälle ensikirjaikäiselle näkö- ja monivammaiselle lapselle.

Toimintaan saatiin sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämää avustusta vuosille 2019–2020.

Hankkeen aikana suunniteltiin koko maan kattava 21 lastenneurologian yksikköä käsittävä jakeluverkosto, jonka kautta ensikirjat saataisiin lahjoitettua. Korona hidasti esittelykäyntejä yksiköihin, mutta ensikirjoja on kuitenkin tällä hetkellä jaossa jo neljässätoista jakelupisteessä. Kirjat puuttuvat seitsemästä yksiköstä.