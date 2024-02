Touhula-päiväkodit on myyty ruotsalaiselle pörssiyhtiölle. Kuva: Arkistokuva Jarmo Kontiainen

Oulussa peustettu Touhula-päiväkotiketju siirtyy ruotsalaisen AcadeMedia Groupin omistukseen.

Touhula-päiväkoteja on 113 yhteensä 40 Suomen kunnassa. Yhtiöllä on noin 2000 työntekijää ja sen liikevaihto oli viime vuonna 98 miljoonaa euroa.

– Olemme seuranneet Touhulaa yrityksenä jo pitkään. Meille yhteisiä arvoja ovat vastuullisuus, laatu ja avoimuus. Olen erittäin iloinen, että pääsemme yhdistämään osaamisemme, AcadeMedian vt. toimitusjohtaja Katarina Wilson kertoo tiedotteessa.

Omistajuuspohja Touhulassa muuttuu niin, että hallitus, johtoryhmä ja lähes sata päiväkodin johtajaa ja tukipalvelun työntekijää luopuvat omistuksestaan.

Vaihdoksella ei ole vaikutusta päiväkotien, työntekijöiden tai asiakkaiden arkeen. Touhula toimii jatkossakin itsenäisenä yhtiönä.

AcadeMedia on Pohjoismaiden suurin koulutustoimija, joka operoi koulutuspolun eri vaiheissa Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, Puolassa, Iso-Britanniassa ja Touhula-kaupan myötä Suomessa. AcadeMedia on listautunut Tukholman pörssiin.

– Henkilöstö on sijoittanut Touhulaan aikana, jolloin yhtiön tulevaisuus on ollut äärimmäisen epävarmaa. Sijoittamisessa on aina riski ja olemme iloisia, että päiväkodin johtajien ja tukipalveluiden kova työ ja usko Touhulaan palkitaan yrityskaupan myötä, Touhulan toimitusjohtaja Sari Saari kommentoi yhtiön tiedotteessa.